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Etkinlik öncesi BTÜ’den Prof. Dr. Hamdi Öğüt’ün dört oturumluk R programlama eğitimi ve Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erken Işığıçok’un “Üçüncü Göz, İstatistik” semineriyle öğrenciler hazırlandı.

UHAL Müdürü Arif Ataç, “Veri Çağı’nda gençlerin veri okuryazarı olmaları kritik. Üniversite-lise iş birliğiyle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz” diyerek, dereceye girenleri tebrik etti.

BTÜ Veri Bilimi ve Analitiği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Bilen, 12 takımdan 40’tan fazla lise öğrencisinin katıldığı olimpiyatta, öğrencilerin Türkiye İtibar Akademisi’nin veri seti üzerinde R programlama diliyle analiz yaparak analitik düşünme ve veri görselleştirme becerilerini sergilediğini belirtti.

Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliği ve ödül sponsorluğunda Hançerli Medresesi’nde gerçekleşen etkinlik, gençlerde veri okuryazarlığı bilincini artırmayı ve veri bilimine ilgiyi teşvik etmeyi amaçladı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi (UHAL) iş birliğiyle düzenlenen “Lise Öğrencileri Veri Olimpiyatı”, Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hançerli Medresesi’nde yapıldı. 40’tan fazla öğrenci, veri analitiği becerilerini sergiledi. BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü öğrencilerinin kurduğu Veri Bilimi Topluluğu ile Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi (UHAL), Türkiye’de bir ilke imza atarak “Lise Öğrencileri Veri Olimpiyatı”nı düzenledi.