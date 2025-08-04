Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’ya kazandırdığı ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Kahraman Sağra Fındık Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Fındığın serüvenin anlatıldığı müzeyi açıldığı günden bu yana 37 bin 176 kişi ziyaret etti. Ordu’nun Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki tarihi üç katlı Kahraman Sağra Konağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleri ile önce restore edildi. Yöre halkının desteği ile fındık tarımında kullanılan eşyaların da bir araya getirilmesiyle tarihi konak, fındık müzesi olarak kullanılmaya başlandı.

FINDIĞIN HİKAYESİ HER YÖNÜYLE SERGİLENİYOR

Fındığın zorlu yolculuğunun materyallerle hikayeleştirildiği müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere fındığın dikiminden üretimine, hasat sürecinden işlenmesi ve nakliyesine kadarki süreci aktarılıyor. Ziyaretçiler her aşamayı bu müzede adım adım görme imkânı bulurken fındık hakkında da detaylı bilgiler edinebiliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu müze ile fındığın geleneksel yaşamdaki yerinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

37 BİN 176 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Açıldığı günden bu yana ilgi gören müze, ziyaretçilerini de ağırlamaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekmeye başladığı alanlardan olan müzeyi açıldığı günden bu yana 37 bin 176 kişi ziyaret etti. 2025 yılının ilk 7 ayında ise müzeyi ziyaret edenlerin sayısı 5 bin 377 kişiye ulaştı.

ÜCRETSİZ OLAN MÜZE HAFTANIN HER GÜNÜ ZİYARETÇİLERE AÇIK

Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi’nde bulunan Kahraman Sağra Fındık Müzesi her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık oluyor. Müzeye girişler ise ücretsiz yapılıyor.