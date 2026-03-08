Türk sporunun umut vadeden isimlerinden Esila Esma Sağır, 10-15 Mart 2026 tarihlerinde İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenecek WAKO Kickboxing World Cup Jesolo 2026'da Türkiye adına ringe çıkacak.

BURSA (İGFA) - Türk kick boksunun genç ve disiplinli isimlerinden Esila Esma Sağır, uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek için hazırlıklarını tamamladı.

Henüz genç yaşına rağmen performansı ve kararlılığıyla dikkat çeken sporcu, 10-15 Mart 2026 tarihlerinde İtalya'nın Jesolo kentinde gerçekleştirilecek WAKO Kickboxing World Cup Jesolo 2026 organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecek. Esila Esma Sağır için bu turnuva, yıllardır süren sıkı çalışmanın ve salonlarda harcanan emeğin önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Spor hayatına küçük yaşta başlayan genç sporcu, disiplinli yapısı ve mücadeleci ruhu sayesinde kısa sürede dikkat çekti ve kick boks branşında önemli başarılar elde etti.

Sporcunun en büyük motivasyon kaynağı ise ailesi. Türkiye'de taekwondo camiasının tanınmış isimlerinden Sertaç Sağır'ın kızı olan Esila Esma, babasının spor disipliniyle yetişerek ringe her çıktığında hem ailesinin hem de ülkesinin gururunu yaşatmayı hedefliyor.

Hazırlık sürecinde antrenörü Gizem Yıldız'ın büyük payı bulunuyor. Esila, teknik çalışmalar, kondisyon programları ve taktiksel hazırlıklarla Jesolo'daki turnuvaya fiziksel ve mental olarak hazır hale getirildi. Antrenör Yıldız'ın uzun vadeli hedefi ise sporcusunun Avrupa ve dünya şampiyonalarında da Türkiye'yi başarıyla temsil etmesi.

Jesolo, 10-15 Mart tarihleri arasında Avrupa, Asya ve Amerika'dan çok sayıda sporcunun katılımıyla düzenlenen prestijli WAKO Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Bu nedenle Esila Esma Sağır'ı zorlu ve rekabet seviyesi yüksek bir mücadele bekliyor.

Genç sporcu için en büyük motivasyon, uluslararası arenada sırtında taşıyacağı ay-yıldızlı bayrak. Spor camiası ve destekçileri, Esila Esma'ya 'Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandır' mesajlarıyla başarı dileklerini iletirken, genç sporcunun turnuvadan zaferle dönmesi bekleniyor.