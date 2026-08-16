Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında yurt içi petrol üretiminin 23,1 milyon varile, doğal gaz üretiminin ise 1,6 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı. Bakanlık, Karadeniz'de doğal gaz üretimini yıl sonunda iki katına çıkarmayı hedefliyor.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2026'nın ilk 6 ayına ilişkin petrol ve doğal gaz üretim verilerini paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre, yılın ilk yarısında yurt içi petrol üretimi 23,1 milyon varil olarak gerçekleşti. Üretimde Şırnak'taki Gabar sahası önemli pay sahibi oldu.

Aynı dönemde Türkiye'nin doğal gaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpe ulaştı. Doğal gaz üretiminde Sakarya Gaz Sahası başı çekti.

HEDEF KARADENİZ'DE ÜRETİMİ İKİ KATINA ÇIKARMAK

Bakanlık, Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerine ilişkin de mesaj verdi. Açıklamada, Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin 2026 yılı içerisinde iki katına çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Yurt içindeki üretimin yanı sıra sınır ötesi operasyonlarla da Türkiye'nin küresel enerji alanındaki etkinliğinin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.