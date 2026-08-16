Göknur Gıda, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetim kayyımı olarak atanmasına ilişkin kararın aynı gün kaldırıldığını açıkladı. Şirket, mevcut yönetim yapısı ve faaliyetlerinin değişiklik olmadan sürdüğünü bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Göknur Gıda, şirkete kayyım atanmasına ilişkin kamuoyuna ve yatırımcılara açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 13 Ağustos 2026 tarihli kararıyla TMSF'nin şirkete yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verildi. Söz konusu karar, 14 Ağustos 2026 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildi.

Ancak şirketin açıklamasına göre, 14 Ağustos'ta Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararla kayyım atama kararı kaldırıldı.

'FAALİYETLERİMİZ OLAĞAN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'

Göknur, kayyım atama kararının kaldırılmasıyla birlikte şirketin mevcut yönetim yapısında herhangi bir değişiklik olmadığını ve faaliyetlerin olağan şekilde sürdüğünü duyurdu. Açıklamada ayrıca, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan şirkete ait bilgi ve belgelerin tamamının Göknur'a iade edildiği belirtildi.