Türkiye'nin şehir bazlı satış verilerine göre temmuz ayında en çok tercih edilen teknoloji ürünü akıllı telefonlar oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Temmuz ayında teknoloji alışverişlerinde akıllı telefonlar zirvedeki yerini korurken, kulaklıklar ve buharlı ütüler tüketicilerin en çok tercih ettiği teknolojik ürünler arasında yer aldı.

Türkiye'nin temmuz ayı satış verilerine göre, Türkiye genelinde şehirlerin en çok tercih ettiği teknolojik ürün kategorilerinin başında akıllı telefonlar yer aldı.

MediaMarkt Türkiye'nin verilerine göre, yaz döneminde teknoloji tercihlerinde ülke genelinde hem ortak eğilimleri hem de bölgesel farklılıkları ortaya koydu.

Şehir bazlı adetsel bazda en çok satılan ilk üç ürün incelendiğinde akıllı telefonlar açık ara öne çıkarken, onları kulaklıklar ve buharlı ütüler takip etti. Tabletler, tablet kalemleri ve hafıza kartlarının da üst sıralarda yer alması, tüketicilerin akıllı telefonların yanı sıra mobil deneyimi tamamlayan ekosistem ürünlerine yönelik ilgisinin de güçlü şekilde devam ettiğini gösterdi.

YAZ SICAKLARI VE BÖLGESEL İHTİYAÇLAR TEKNOLOJİ ALIŞVERİŞİNE YANSIDI

Şehir bazlı satış verileri, tüketici ihtiyaçlarının bölgesel olarak farklılaştığını da ortaya koydu. Antalya'da kulaklıklar en çok tercih edilen ürünler arasında öne çıkarken, sıcak havaların etkisiyle Aydın, Gaziantep, Tekirdağ ve Diyarbakır gibi birçok ilde pervane ve kule tipi vantilatörler ilk üçe girdi. Bazı şehirlerde tost makinesi, su sebili, akım korumalı priz ve şarjlı diş fırçası gibi ürünlerin ilk üçte yer alması, mevsimsel ihtiyaçların ve günlük yaşam alışkanlıklarının teknoloji alışverişlerine de yansıdığını gösterdi.