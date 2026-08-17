Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen bütçe hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirterek, mali disiplin ve dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mali disiplin mesajı verdi. Şimşek, dezenflasyonu desteklemek amacıyla eşel mobil uygulaması kapsamında önemli miktarda vergi gelirinden feragat edilmesine ve iç talepteki dengelenmenin gelir performansını etkilemesine rağmen bütçe hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini söyledi.

Bakan Şimşek, borç yükünün azaltılmasında önemli rol oynayan faiz dışı bütçe fazlasının ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre 228 milyar TL artarak 470 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.

Finansman koşullarını gözeterek yurt içi borç çevirme oranının yüzde 87 seviyesinde tutulduğunu aktaran Şimşek, gelir politikalarındaki etkinlik ve harcama disiplininin oluşturduğu mali alanın öncelikli alanlara yönlendirileceğini ve dezenflasyon sürecinin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.