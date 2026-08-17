Gazeteci Yazar Mesut Demir, BTSO seçim süreciyle ilgili ekonomi kulislerinde neler konuşulduğunu kaleme aldı. Demir, Özer Matlı'nın seçim ofisi açılışının 200 kişiden ibaret olduğu ve çoğunun Matlı Grubu çalışanlarından oluştuğu iddialarına yer verirken, İbrahim Burkay'ın lansmanının 3 binden fazla kişinin katıldığına dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı:

BTSO seçimleri sahada çetrefilli bir şekilde sürüyor.

Bir taraftan BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın yaptığı 2 dev lansman ve projeler, ekonomi kulislerinde dillerden düşmezken, diğer taraftan BTSO Başkan Adayı Özer Matlı'nın açtığı seçim ofisi hakkında iddialar konuşuluyor.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın yaptığı 2 lansmandan birine gittim, diğerine Ankara programlarım nedeniyle gidemedim.

Yine BTSO Başkan Adayı Özer Matlı'nın seçim ofisi açılışına Ankara programım nedeniyle gidemedim. Gerçi, mail yoluyla basın davet edilmiş, reklam alan medyalar telefonla bizzat davet edilmiş.

Ekonomi kulisleri Burkay'ın lansmanlarını ve Matlı'nın yaptığı seçim ofisi açılışı değerlendirdi.

Kulislere göre, İbrahim Burkay'ın devasa projelerini anlattığı 2 lansman, rekor katılımla gerçekleşti. Özer Matlı'nın seçim ofisi açılışı ise, en fazla 200 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

İddia edilen konu ise, Özer Matlı'nın seçim ofisi açılışına Matlı Grubu çalışanı 50'den fazla kişinin katıldığı yönünde:

Seçim ofisi açılış basın bülteninde yer alan fotoğraflarda dikkatle bakıldığında görülüyor.

Matlı'nın seçim ofisi açılışına katılanlar arasında toplasan 10'u geçmeyen tanınmış sanayici görülürken, çoğunun BTSO üyesi olmayıp, Matlı Grubu çalışanı olduğu iddia ediliyor.

Özer Matlı'nın seçim ofisi açılışına katılan tek siyasetçi ise, kardeşi Önder Matlı:

Fotoğraflar yalan söylemez:

Fotoğrafları tek tek incelediğimizde iddiaların doğruluğu göze çarpıyor.

Kaldı ki:

Farz edelim gelenlerin hepsi BTSO üyesi. Basın mensupları dahil:

İbrahim Burkay'ın lansmanına ise 3 binden fazla kişinin katıldığı fotoğraflardan net bir şekilde görülüyor.

Bir tarafta BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın lansmanına katılan 3 binden fazla BTSO üyesi:

Diğer tarafta Özer Matlı'nın seçim ofisi açılışına katılan 200 kişi:

15 katı daha fazla bir sayıdan bahsediyoruz.

Ekonomi kulislerinde Özer Matlı'nın BTSO üye ziyaretlerindeki agresif tutumunun da üyelerin tepkisine yol açtığı iddia ediliyor.

BTSO seçim sürecinde en önemlisi de Özer Matlı'nın tek projesi 'şeffaf yönetim':

Önder Matlı'nın BTSO'da yapılan toplantıda, yeni dönemde vizyon projeleri kadar hesap verebilirlik ve şeffaf yönetim anlayışının da ön plana çıkması gerektiğini iddia etmişti.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, bu iddiayı anında çürüterek, 'Tüm harcamalar her ay komisyonlar tarafından incelenir, hazırlanan raporlar meclise sunulur ve meclis onayından sonra harcamalar yapılır. Türkiye'nin en şeffaf kurumları odalar ve borsalardır. Sekiz yıl boyunca iki kez kürsüye çıkıp onda da kendi sektörünüz dışında konuşur, hiçbir konuda katkı sunmaz, toplantıları takip etmezseniz elbette bunlardan haberiniz olmaz. Sadece laf olsun diye ilgilenirseniz bunların hiçbirini fark edemezsiniz.' cevabını vermişti.

BTSO seçim süreciyle ilgili büyük fotoğraf net olarak şunu söylüyor. İbrahim Burkay, Özer Matlı karşısında ezici üstünlüğe sahip.

Bakalım süreçte daha neler göreceğiz?

Sağlıklı ve esen kalın: