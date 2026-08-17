Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan temmuz ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Zeytinoğlu, 'Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,8 artışla 1 trilyon 790,5 milyar TL, bütçe gelirleri ise yüzde 28,8 artışla 1 trilyon 412,4 milyar TL oldu.

Bütçe, geçen yılın temmuz ayında 23,9 milyar TL açık vermişti. Bu yılın aynı ayında açık 378,1 milyar TL'ye yükseldi' dedi.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

Ocak-temmuz dönemine ilişkin gerçekleşmeleri de değerlendiren Zeytinoğlu, 'Yılın ilk yedi ayında bütçe giderleri yüzde 36,6 artarak 10 trilyon 520,7 milyar TL'ye, bütçe gelirleri yüzde 37,4 artarak 9 trilyon 199,7 milyar TL'ye yükseldi.

Geçen yıl 1 trilyon TL olan bütçe açığı ise yüzde 31,5 artarak 1 trilyon 320,9 milyar TL'ye yükseldi. Bu yılın kalan döneminde mali disiplinin korunmasının ve faiz giderlerinin bütçe üzerindeki baskısının azaltılmasının önem taşıdığını düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.