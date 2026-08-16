Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dijital uygulamalarla mükelleflerin yükümlülükleri konusunda önceden bilgilendirildiğini ve denetim öncesinde düzeltme imkânı sunulduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu maliyesinde gönüllü uyumu artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Şimşek, paylaşımında dijital uygulamalar sayesinde mükelleflerin yükümlülükleri konusunda önceden bilgilendirildiğini ifade ederek, bu uygulamalarla mükelleflere, denetim öncesinde hatalarını düzeltme imkânı sunulduğunu kaydetti. Gönüllü uyum kapsamında süreçlerin kolaylaştırıldığını vurgulayan Bakan Şimşek, bu yaklaşımın kamu maliyesinde önemli bir dönüşüm sağladığını belirtti.

Gönüllü uyumu güçlendirerek kamu maliyesinde önemli bir dönüşüm sağlıyoruz.



Dijital uygulamalarla mükelleflerimizi önceden yükümlülükleri konusunda bilgilendiriyor ve denetim öncesinde düzeltme imkânı sunuyoruz. Gönüllü uyum için süreçleri kolaylaştırıyoruz. https://t.co/iQGrdsjYBI — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 16, 2026