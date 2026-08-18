Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) Temmuz 2026 verilerine göre Türkiye'de kartlı ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. Kartlı ödeme sayısı ise yüzde 11 artışla 2 milyar adede yaklaştı. İnternetten kartlı ödeme tutarı yüzde 34 artarak 908,9 milyar liraya yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'de kartlı ödeme kullanımı temmuz ayında da güçlü seyrini sürdürdü. BKM verilerine göre kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar lira oldu.

Kartlı ödeme işlem adedi de aynı dönemde yüzde 11 artış göstererek 1 milyar 998 milyon seviyesine çıktı.

KREDİ KARTLARI AÇIK ARA ÖNDE

Temmuz ayında gerçekleşen kartlı ödemelerin 2 trilyon 541,8 milyar lirası kredi kartlarıyla yapıldı. Banka kartlarıyla 425,8 milyar lira, ön ödemeli kartlarla ise 7,3 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.

Kredi kartıyla yapılan ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 38, banka kartıyla yapılan ödemeler yüzde 39 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 43'lük düşüş görüldü.

KART SAYISI 476 MİLYONU AŞTI

Temmuz itibarıyla Türkiye'deki toplam kart sayısı 476,2 milyon adede ulaştı. Bunun 151,7 milyonunu kredi kartları, 223,2 milyonunu banka kartları, 101,3 milyonunu ise ön ödemeli kartlar oluşturdu.

Geçen yılın temmuz ayına kıyasla kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 4 artarken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 3 geriledi.

İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 908,9 milyar liraya yükseldi. Böylece internetten yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 30 oldu.

İnternetten gerçekleştirilen kartlı ödeme işlem adedi de yüzde 11 artışla 258,7 milyon adede çıktı.

HER 5 MAĞAZA ÖDEMESİNDEN 4'Ü TEMASSIZ

Temassız ödeme kullanımı da temmuz ayında yüksek seviyesini korudu. Temassız ödeme adedi yüzde 9 artarak 1 milyar 336,8 milyon adede ulaşırken, temassız ödeme tutarı yüzde 44 artışla 1 trilyon 15,3 milyar lira oldu.

BKM verilerine göre temmuz ayında mağaza içindeki her 5 kartlı ödemenin 4'ü temassız gerçekleştirildi. Böylece kartlı ödeme tutarı 3 trilyon liraya yaklaşırken, Türkiye'de dijital ve temassız ödeme alışkanlıklarının da büyümeye devam ettiği görüldü.