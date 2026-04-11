Gazeteci Yazar Mesut Demir, Bursa'da yapılan operasyonları ve başkanlık seçimini değerlendirirken, kamuoyunun bir sonraki operasyon beklentisi ve Bursalıların operasyonlara bakışını değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı:

Aslında süreç 2025 Nisan ayında başladı.

Müteahhit Emin Adanur, elindeki belgeleri sunarak Nilüfer Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluk, rüşvet olaylarının aydınlatılmasını istedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasına başlandı ve ilk etapta Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 15 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Mustafa Bozbey ile yakın ilişkisi olduğu bilinen Ekrem Pamuk, Hulusi Karakuş gibi isimler de vardı.

Bursa kamuoyunda çokça tartışılan bu soruşturma çerçevesinde ikinci adım bekleniyordu.

Kasım ayında yapılan ikinci operasyonla CHP Nilüfer eski İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, eski meclis üyesi Şemsi Oğuz tutuklandı.

3. dalganın geniş bir operasyon olacağı yönünde kamuoyunda beklentiler vardı.

Bursalılar bu operasyonları nasıl karşıladı?

'Kim hak yediyse, kim haksız kazanç elde ettiyse cezasını çeksin. Kime kadar uzanıyorsa uzansın' yönünde düşünüyordu.

Ardından:

Büyük bir sabah operasyonuyla Nilüfer Belediyesi eski Başkanı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte 57 kişi gözaltına alındı.

4 günlük ifade sürecinin ardından Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu toplam 35 kişi tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonun devamının da geleceği beklentisi yüksek kamuoyunda:

Mustafa Bozbey'in tutuklanmasıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapıldı.

Cumhur İttifakı, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Biba'yı aday gösterdi.

Çoğunluk Cumhur İttifakı'nda olduğu ve seçimi kazananın belli olduğu seçimde Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.

Aralarında sendikaların da bulunduğu CHP'li grup, yapılan operasyonları ve seçimi protesto etti, Ankara Yolu'nu trafiğe kapattı.

Sağ duyulu hareket eden polisin müdahalesi zaman zaman oldu. Çünkü, vatandaşa ait Bursa'nın en önemli caddesinin trafiğe kapatılması hoş değildi. Yine belediye önündeki protestolarda belediye kapısının camının kırılması, kamu adına hiç de hoş davranışlar değildi.

Bu vesileyle Polis Teşkilatının 181. yıl dönümünü tebrik ediyor, şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Mustafa Bozbey ve tutuklananlar, tutuklanmayanlar, serbest bırakılanlar, gözaltına alınmayanlar, alınacak olanlarla ilgili ciddi iddialar var.

CHP İl Başkanlığı, kamuoyunda da geçen yıldan buyana konuşulan rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili soruşturma ve mahkeme kararları beklenmesi, eğer bir suçu yoksa Mustafa Bozbey ve tutuklanan kişilerin serbest kalması için çaba gösterilmesi daha doğru olurdu.

Önümüzdeki günlerde yeni yapılacak operasyonların da Türkiye'de ses getireceği kulislerde konuşuluyor.

ŞAHİN BİBA SAHAYA İNDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile mesaisinin ilk gününde sahaya indi. Türbeleri ziyaret ederek dua etti, sokakta, çarşıda vatandaşların elini sıktı, 'Hep sahada olacağım, Bursa'nın, vatandaşın dertleriyle dertleneceğim' mesajını verdi.

Tabi sorunları en çok olan şehir İstanbul'dan sonra Bursa:

2 yıllık CHP yönetimindeki Bursa'da sorunların çözümüne yönelik fazla bir şey yapıldığını söyleyemeyiz.

En önemli sorunlardan biri su sorunu:

Tarihte ilk defa Uludağ gibi devasa su kaynakları olan bir şehirde uzun süre su kesintileri yaşandı.

Yine yapılan zamlarla Türkiye'nin en pahalı şehri oldu su faturalarında:

Trafik sorunu katlanarak devam ederken, elle tutulur bir hamle yapılmadı.

Şahin Biba ile yeni bir sürecin başlayacağına inanıyor Bursalılar:

Mustafa Bozbey hüküm giyerse siyasi yasaklı hale gelecek ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeniden seçim yapılacak. Bu kez Başkan Vekili değil, Başkan sıfatıyla sahada olacak Şahin Biba:

Bursa ve Bursalılar için hayırlısı olsun:

Sağlıklı ve esen kalın: