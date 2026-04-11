İSTANBUL (İGFA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından her yıl 10 Nisan Laiklik Günü'nün yıl dönümünde verilen Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü'nü 20.si yaşamı boyunca Cumhuriyet değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için ortaya koyduğu çalışmalar nedeniyle Zülfü Livaneli'ye verildi. 10 Nisan Cuma günü, İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, yönetim kurulu üyeleri, şube temsilcileri, gönüllüleri ile birlikte sanat ve basın dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Sunuculuğunu Başak İkiz'in yaptığı ve yoğun bir katılım ile gerçekleşen ödül töreninin açış konuşması ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel tarafından gerçekleştirildi. Atatürk devrimi ve ilkeleri ile çağdaş Cumhuriyetin ışığında çalışmaya devam edeceklerini belirten Yüksel, 'Laiklik, inanç özgürlüğünün teminatı olduğu kadar, kadınların toplumsal hayata katılımının da en temel dayanağıdır. Ne yazık ki günümüzde laiklik tehdit altında, yaşamın her alanında bu tehdidi görüyoruz. 37 yıl önce, Atatürk devrimi ve ilkeleri doğrultusunda çağdaş eğitim yoluyla çağdaş ülke seviyesine ulaşma amacıyla kurulan ÇYDD, 117 şubesi, 6 temsilciliği, 26 bin üyesi, 78 bin mezunu, her yıl burs verdiği, niteliklerini geliştirdiği 25 bin öğrencisi ile Laik Cumhuriyete borcunu ödemeye çalışıyor.' ifadelerini kullandı.

Zülfü Livaneli: Cumhuriyet Bizim Kimliğimizdir

20. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü'nü kazanan sanatçı Zülfü Livaneli ise aldığı ödülün öneminden bahsederek Çağdaş Yaşam ailesine teşekkür etti ve ''Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin değerli Cumhuriyet Ödülü'ne değer görüldüğüm için çok mutluyum. Cumhuriyet ve laikliğin kabul edilişinin yıl dönümünde aldığım bu ödül çok kıymetli. Çünkü Cumhuriyet bizim kimliğimizdir. Türkan Saylan'ın öncüsü olduğu derneğin beni onurlandırmasının değeri tarifsizdir. Yaşasın laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti.'' şeklinde konuştu.

Tören, Çağdaş Yaşamlı öğrenciler tarafından gerçekleştirilen klasik müzik dinletisi ile son buldu.