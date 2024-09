Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle geleneksel hale getirdiği ‘Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Fotofest), bu yıl 14’üncü kez izleyicisiyle buluşuyor. ‘Şehrin itirazı’ temasıyla düzenlenen festival, 20 Aralık- 20 Ocak tarihleri arasında Bursa’nın sokaklarını ve mahallelerini sanatın ışığıyla aydınlatacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa Kent Konseyi ve BUFSAD işbirliğiyle bu yıl 20 Aralık- 20 Ocak tarihleri arasında düzenleyeceği 14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Fotofest), bir kez daha fotoğraf tutkunlarını Bursa’da buluşturacak. Bu yıl Fotoğraf Festivali’nin küratörlüğünü Fotoğrafçı, Akademisyen ve Eleştirmen Laleper Aytek üstlendi.

Fotoğraf tutkunlarının merakla beklediği Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nin (Fotofest) tanıtım toplantısı, Gökdere’de yapıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Festival küratörü Laleper Aytek, Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akkurt ve fotoğraf severler katıldı. “BURSA’MIZIN SAKLI KALAN SESİNİ, TÜM DÜNYAYA DUYURACAK” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 20 Aralık 2024 ile 20 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek büyük organizasyon ile Bursa sokaklarının ve mahallelerinin sanatın ışığıyla aydınlanacağını söyledi. 14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali ile kentin sokaklarına, meydanlarına yayılan bir sanat dalgasına tanıklık edeceklerini belirten Başkan Bozbey, “Sanat dalgası, sadece gözlerimizi değil, ruhumuzu da besleyecek. Bursa’mızın derinlerde saklı kalan sesini, ‘Şehrin itirazı’ temasıyla tüm dünyaya duyuracak. Bu tema, sıradan bir başlık değil. Her sokak, her bina, her tarihi bina, her bakış, derelerimiz, dağımız, denizimiz bize bir şey anlatıyor. İtiraz ediyor, direniyor, kabul ediyor ya da reddediyor. Biz de bu festivalde, Bursa’nın fotoğraflarla konuşmasına, kendi öyküsünü anlatmasına vesile oluyoruz. Bu yılki Fotofest ile bu sesin en güçlü yankısını fotoğraf sanatı aracılığıyla duyacağız” dedi. 30’A YAKIN SOLO SERGİ VE GRUP SERGİLERİ YER ALACAK Fotofest’in önemli değişikliklerinden birinin de bir ay boyunca sürecek bir festivale dönüşmüş olması olarak açıklayan Başkan Bozbey, kentin farklı ilçelerindeki farklı galerilerde açılacak 30’a yakın solo sergi ve grup sergileri ile sanatseverleri buluşturacaklarını anlattı. Başkan Bozbey, “Bu yıl festivalimiz Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde daha önceki yıllardaki yapılan tek mekanlı yapının dışına çıkarak, kente yayılan bir sanat etkinliği haline dönüşecek. Böylece Bursa’nın sadece sanatta değil, yaşamın her alanında çok sesli ve dinamik bir şehir olduğunu göstermiş olacağız. Kültür ve sanat, bir kenti yalnızca güzel kılmaz. Onu yaşatır, anlamlı kılar. Kenti canlı tutan, ona nefes aldıran şey, duvarlarında yankılanan sanatın sesi, meydanlarında atılan adımların ritmi, sokaklarında çınlayan gülüşlerin yankısıdır. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu sesi daha da yükseltmeye, kentimizi sanatıyla yaşatmaya kararlıyız” dedi.

“ŞEHRİN İTİRAZINI DİNLEYİN” Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nin de bu çabanın bir meyvesi olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, sanata yapılan her yatırımın, insanın ve toplumun özüne yapılan en derin yatırım olduğunu ifade etti. Fotofest ile sergilenecek her fotoğrafın, kentin geçmişine, bugününe ve geleceğine yazılmış birer mektup olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, “Fotoğraf sanatçılarımızın objektifinden çıkan her kare, Bursa’nın ruhunu keşfetmek için bir davettir. Bu festivalde atölyelerle, söyleşilerle, panellerle yalnızca gözlerimiz değil, kalplerimiz de açılacak. Festivalimizin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlara, Bursa Kent Konseyi’ne, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği üyelerine, küratörümüz Laleper Aytek’e ve festivalimize katılacak tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bursa’mızı sanatın ve kültürün başkenti yapma yolundaki kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Şehrin itirazını dinleyin. Belki de o itiraz, hepimizin içindeki sesi açığa çıkaracaktır” dedi.

“FOTOĞRAF CAMİASININ ÇOK İYİ BİLDİĞİ VE TAKİP ETTİĞİ BİR FESTİVAL” Festivalin küratörü Fotoğrafçı, Akademisyen ve Eleştirmen Laleper Aytek, samimi bir ekiple çalıştığı için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Birbirine inanan bir ekiple yeni festival ruhunu ve dokusunu ortaya çıkarttıklarını belirten Aytek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Festivalin ‘sürdürülebilirlik, görünürlük ve şehre yayılmış, uzun süreli’ olmak üzere 3 ana ekseni bulunduğunu anlatan Aytek, “Fotofest, Bursa’nın alameti farikalarından biri haline gelmiş. Ulusal ve uluslararası fotoğraf camiasının hem çok iyi bildiği hem de takip ettiği bir festival. Türkiye’de bu anlamda başka bir festivalimiz yok. Bu nedenle festivalin sürdürülebilirliğini önemseyen bir belediye yaklaşımıyla çalışmamız çok değerli. Görünürlük kısmında pek çok ilki gerçekleştireceğiz. Gençlerin, Bursalı fotoğrafçıların ve kadın sanatçıların görünürlüğünü sağlamak istiyoruz. Toplamda 28 solo ve 2 grup sergisi olacak. Bu festivalde kadın fotoğrafçılar yüzde 66 ile temsil ediliyor. Ayrıca şehre yayılmış ve uzun süreli festival, Bursa dışından da çok fazla izleyici alacaktır. 10 farklı mekanda sergiler olacak. Etrafına kurgulayacağımız yan etkinlikler bulunacak. Umarım farklı duygu ve düşünceleri tetikleyecek bir festival dokusu oluşturmuş oluruz” dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Türkiye’nin en büyük, ilk ve tek fotoğraf festivali olan BursaFotoFest’in ‘şehrin itirazı’ temasıyla 14’üncü kez fotoğraf tutkunlarıyla buluştuğunu söyledi. Festivalin, fotoğrafın usta isimlerini Bursa’da buluşturacak olmasının haklı gururunu yaşadıklarını belirten Aksoy, festivalin kente bir şölen, şenlik ve bayram tadında sunulmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akkurt, Fotoğraf Festivali’nin bugüne kadar büyüyerek gelmesine katkı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Uluslararası nitelikte olan festivalin 14 yıldır devam etmesinin çok kıymetli olduğunu dile getiren Akkurt, festivale farklı bir bakış akışı katacak şekilde BUFSAD’ın da çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Program, konuşmaların ardından soru cevap bölümüyle devam etti.