Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Haziran 2025 itibarıyla Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün 119 bin 632 megavata, yenilenebilir kaynaklı kurulu gücün ise 72 bin 826 megavata ulaştığını duyurdu. Güneş enerjisi yüzde 19,2, rüzgâr enerjisi yüzde 11,3 payla rekor seviyelere ulaşırken, rüzgâr ve güneş kaynaklı üretimin toplam üretimdeki payı yüzde 29,6 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin enerji sektöründeki ilerlemelerini kamuoyuyla paylaştı.

Haziran 2025 sonu itibarıyla ülkenin elektrik kurulu gücü 119 bin 632 megavata yükselirken, yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güç 72 bin 826 megavat seviyesine ulaştı.

GÜNEŞ VE RÜZGÂR ENERJİSİNDE BÜYÜK ATILIM

Bakanlık verilerine göre, güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 19,2’ye, rüzgâr enerjisinin payı ise yüzde 11,3’e yükseldi.

Rüzgâr ve güneş kaynaklı üretimin toplam elektrik üretimindeki payı, Haziran ayında yüzde 29,6’ya ulaşarak aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların Türkiye’nin enerji bağımsızlığını güçlendirdiğini ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağladığını vurgulayan Bakanlık, “Temiz enerjiyle güçlü yarınlar” sloganıyla yaptığı paylaşımında, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artmasının çevresel ve ekonomik faydalarına dikkat çekildi.

Haziran ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücümüz 119 bin 632 megavata yükselirken yenilenebilir kaynaklı kurulu gücümüz ise 72 bin 826 megavat seviyesine ulaştı.Haziran'da güneş enerjisinin toplam kurulu güç içerisindeki payı %19,2’ye, rüzgâr enerjisinin payı ise %11,3’e… pic.twitter.com/oAr5hDac0h— T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) July 31, 2025