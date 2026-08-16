Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 2026'da 38 milyar dolara ulaşması, 2031'de ise 58 milyar dolara çıkması bekleniyor. Veri merkezi, yapay zekâ ve girişim yatırımlarındaki artış, Türkiye'nin Avrasya'nın yükselen dijital ekonomisindeki konumunu güçlendiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, yapay zekâ ve dijital teknolojilere yönelik yatırımlarını artırarak Avrasya'nın yükselen dijital ekonomilerinden biri olma yolunda ilerliyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) pazarının 2026 yılında 38 milyar dolar, 2031 yılına kadar ise 58 milyar dolar büyüklüğe ulaşması öngörülüyor.

Dijital dönüşüm hedefleri kapsamında Türkiye'nin bu yıl veri merkezi ve yapay zekâ yatırımlarına 3 milyar dolar ayırması beklenirken, yapay zekâ inovasyonlarını desteklemek ve 2030'a kadar 1 gigawatt veri merkezi kapasitesine ulaşmak amacıyla özel sektörden 10 milyar dolarlık kaynak sağlanması hedefleniyor.

100 BİN YAPAY ZEKÂ PROFESYONELİ YETİŞTİRİLECEK

Dijital altyapı yatırımlarının yanı sıra yapay zekâ alanındaki insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da hız kazanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haziran 2026'da yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin Yapay Zekâ Eylem Planı kapsamında 10 bin ileri düzey yapay zekâ uzmanı ve 100 bin yapay zekâ uygulama profesyoneli yetiştirilmesi planlanıyor.

GİRİŞİMLERİN YATIRIMLARI ARTTI

Türkiye'nin girişim ekosisteminde de dikkat çekici bir büyüme yaşandı. 2026'nın ilk çeyreğinde Türk girişimleri 559 milyon dolarlık yatırım çekerek geçen yılın aynı dönemine kıyasla yedi katın üzerinde artış kaydetti.

Ülkede faaliyet gösteren 114 teknoparkta 13 binden fazla girişim yer alırken, 1.700'ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi de teknoloji ekosistemine katkı sağlıyor.

GITEX Ai TÜRKİYE İLK KEZ DÜZENLENECEK

Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki stratejik konumu, ülkenin yapay zekâ ve dijital teknoloji alanındaki uluslararası rolünü de güçlendiriyor.

Bu kapsamda GITEX Ai Türkiye 2026, ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin uluslararası katılıma açık yapay zekâ ve teknoloji etkinliği olarak öne çıkan organizasyon, 9-10 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Etkinlikle birlikte Türkiye'nin yapay zekâ, dijital inovasyon ve teknoloji yatırımlarında Avrasya bölgesindeki konumunun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.