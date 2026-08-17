Bursa PERDER'in düzenlediği Üye İstişare Toplantısı'nda perakende, toptan satış ve üretim sektörlerinin temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) yürüttüğü vizyoner projelerin sektöre yansımaları ile Bursa ekonomisinin planlı büyümesi ve ticaret ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa PERDER Üye İstişare Toplantısı, perakende, toptan satış ve üretim sektörlerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Sektörel gelişmelerin ve gelecek hedeflerinin ele alındığı toplantıda, Bursa ekonomisinin planlı ve sürdürülebilir büyümesine yönelik adımlar masaya yatırıldı.

Perakende sektörünün kent ekonomisindeki stratejik rolüne dikkati çeken Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkan Yardımcısı ve Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, dernek bünyesindeki üye sayısını 12'den 63'e çıkararak sektörde güçlü bir birliktelik yakaladıklarını ifade etti. TPF Başkanı Ömer Düzgün'ün destekleriyle sektörün sorunlarına çözüm ürettiğini ve aynı hedefler etrafında bütünleştiğini belirten Kılıç, Bursa'da da BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay önderliğinde başlatılan değişim ve dönüşüm hamlesinin tüm sektörler için büyük önem taşıdığına işaret etti.

'BAŞKAN BURKAY VİZYONUYLA TÜM SEKTÖRLERE İVME KAZANDIRIYOR'

Bursa'da üretimin, sanayinin ve ticaretin daha planlı, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda yapılandırılmasının tüm sektörleri doğrudan etkilediğini ifade eden Haşim Kılıç, 'BTSO liderliğinde hayata geçirilen 60'ı aşkın makro proje, kentimizin geleceğe çok daha güçlü bir ekonomik altyapı ile hazırlanması demektir. Türkiye'de sanayileşme modeli açısından örnek bir yapı olan TEKNOSAB ekosistemi içinde KOBİ OSB, Gıda OSB, Organize Ticaret Bölgeleri gibi tarihi projeler de hayata geçiyor. Perakende ve tedarik zincirimiz de bu dönüşümden fazlasıyla yararlanacak. İbrahim Burkay'ın ileri görüşlü vizyonu, Bursa iş dünyasının küresel rekabet gücünü daha da artıracak. Başkanımıza sektörüm adına teşekkür ediyorum. Kentimizin gelişimine katkı sağlayan bu stratejik hamlelerin yanında yer almayı sürdüreceğiz.' diye konuştu.

'SORUNLARIMIZ ÇÖZÜME KAVUŞUYOR'

Bursa PERDER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karali; hem dernek, hem de oda düzeyindeki başarılı temsile dikkati çekerek, 'Haşim Kılıç Başkanımızın özverili çalışmaları ve sektörü birleştirici yaklaşımı Bursa PERDER'e büyük güç katıyor. Kendisiyle birlikte BTSO 26'ncı Komitede perakendecilerin taleplerini güçlü bir şekilde dile getiriyoruz. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay'ın da sektöre sunduğu katkılar son derece değerli. İş dünyamıza değer katan bu başarılı yönetimin yeni dönemde de görevine devam etmesini destekliyoruz.' dedi.

Bursa PERDER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Calayır, Haşim Kılıç önderliğinde son derece verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, 'Dernek Başkanımızın BTSO Yönetim Kurulu'nda yer alması perakende sektörünün sorunlarının birinci elden çözüme kavuşmasını sağlıyor. İbrahim Burkay yönetiminin yerel zincirlere yaklaşımını son derece kıymetli buluyor, yaklaşan oda seçimlerinin kentimiz adına hayırlı olmasını diliyoruz.' ifadelerini kullandı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN ORTAK VİZYON VE BİRLİKTELİK VURGUSU

Toplantıda söz alan Bursa PERDER üyeleri Erol Çağlayan, Ahmet Yıldırım ve İbrahim Bulut, derneğin Haşim Kılıç başkanlığında yakaladığı dinamizmin, marketlerin yanı sıra toptancı ve üreticilerin de katılımıyla kapsayıcı bir ticari ekosisteme dönüştüğünü belirtti.

Yerel düzeyde kurulan bu güçlü ticari altyapının, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın kentin sanayi ve ticaret hayatına kazandırdığı makro projelerle tamamlandığını vurgulayan dernek üyeleri, BTSO'nun ortaya koyduğu güçlü vizyonun iç ticarete doğrudan katma değer sağladığını ifade ettiler. İş dünyasının önünü açan ve kentin ekonomik ağırlığını artıran bu projelerin devamlılığı adına yeni dönemde de İbrahim Burkay başkanlığındaki oda yönetiminin yanında yer aldıklarını bildirdi.

'TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ YEREL PERAKENDE ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ'

Program kapsamında ürün sunumu gerçekleştiren Fernas Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Salih Yıldız ise Bursa PERDER'in Haşim Kılıç başkanlığında Türkiye'nin güçlü yerel perakende organizasyonlarından biri haline geldiğini söyledi. Yıldız, yerel markaların büyümesine yönelik kurumsal desteğin ve sektör temsilcileri arasında oluşturulan iş birliği ortamının önemine dikkat çekti.