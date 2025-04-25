WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula ve WWF'in Plastik Projeleri ekibi, Gaziantep Şahinbey Belediyesi ile birlikte Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya inceleme ziyaretinde bulundu. Ziyarette, sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarına dair örnekler de paylaşıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Endonezya Çevre Bakanlığı tarafından atık yönetimi konusunda ulusal bir yol haritası geliştirmek amacıyla pilot bölge seçilen Kuzey Cakarta Belediyesi'ni ziyaret eden Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve beraberindeki Türkiye heyeti, Kuzey Cakarta Belediye Başkanı Ali Maulana Hakim ile bir araya geldi.

Heyet, üç gün süren programda, Endonezya'da özellikle kayıt dışı atık toplayıcılarını atık yönetim sistemlerine entegre eden yenilikçi yaklaşımları yerinde inceledi.

UD Mulia Jaya Atık Deposu, Kumala Ana Atık Bankası, Joe Malzeme Geri Kazanım Tesisi, Gudang 45 Atık Deposu ve Waste4Change gibi öncü tesisleri ziyaret eden heyet, atık işçilerinin sosyal güvencelerle desteklenmesi ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde uygulanan örnek modeller hakkında detaylı bilgi aldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Endonezya'nın toplum temelli atık yönetimi yaklaşımı hem plastik kirliliğiyle mücadele ediyor hem de kayıt dışı atık toplayıcılarının geri dönüşüm süreçlerindeki kritik rolünü dikkate alındığını belirtti.

Heyet, ziyaret kapsamında, Kuzey Cakarta Belediye Başkanı Ali Maulana Hakim ile bir araya geldi.

Kuzey Cakarta Belediye Başkanı Hakim, “Toplum temelli yaklaşımlarımızın Türk dostlarımız tarafından takdir edilmesi bizi gururlandırdı. Başarımız, yerel yönetimler, küçük işletmeler ve sivil toplum arasındaki güçlü işbirliğinden kaynaklanıyor” dedi.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula ise, Cakarta'daki başarı öyküleri, çevre koruma ve sosyal kapsayıcılığın bir arada ilerleyebileceğini gösterdiğini belirtti. Kula, ziyaretin Gaziantep'te plastik kirliliğine karşı ölçeklenebilir çözümler geliştirme çabalarımıza önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "AB destekli projemizle, atık toplayıcılarının çalışma koşullarını iyileştirmek ve onları yasal çerçevelere entegre etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret, her iki şehrin de plastik kirliliğiyle mücadelede daha sürdürülebilir ve kapsayıcı atık yönetim sistemleri geliştirme kararlılığını güçlendirdi. Şahinbey Belediyesi ve WWF-Türkiye, bu işbirliğini devam ettirerek Gaziantep'te atık yönetimine yönelik yenilikçi çözümleri hayata geçirmeyi hedefliyor.