ANKARA (İGFA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Haziran Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumuna ilişkin son tahminlerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.