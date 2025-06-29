26-28 Haziran 2025’te çeşitli illerde çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli soruşturmaların titizlikle sürdüğünü açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin farklı illerinde 26-28 Haziran 2025 tarihlerinde meydana gelen orman yangınları, bölge halkını derinden etkiledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınlardan zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangınlarla ilgili adli süreçlerin başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç’un paylaşımına göre, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındı.

BİLECİK’TE CEZAEVİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangınların etkili olduğu bölgelerden Bilecik’te, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu tedbir amaçlı boşaltıldı. Kurumda bulunan 1081 tutuklu ve hükümlü, çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli bir şekilde nakledildi. Bakan Tunç, ailelerin ve yakınların süreç hakkında bilgilendirildiğini, ceza infaz kurumlarında şu an için herhangi bir tehlikenin bulunmadığını belirtti.

26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar…

— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 29, 2025

“YEŞİL VATAN’I KORUYAN EKİPLERE TEŞEKKÜR”

Bakan Tunç, yangınlarla mücadelede fedakârca görev yapan tüm ekiplere teşekkür ederek, “#YeşilVatan’ımızı korumak için canla başla çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz” dedi.

Yangınların kontrol altına alınması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanırken, adli soruşturmaların çok yönlü ve titiz bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, orman yangınlarına karşı toplumsal duyarlılığın artırılması çağrısını yineledi.