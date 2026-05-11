ANKARA (İGFA) - Yapay zekâ destekli VavaAI Fiyat Endeksi'nin Nisan 2026 sonuçlarını açıklayan VavaCars, kamuya açık verilerin analiz edilmesiyle hazırlanan rapora göre, ikinci el araç piyasasında yükseliş eğilimi nisan ayında da devam etti. Buna göre ikinci el araç fiyatları nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış gösterdi.

Raporda Aralık 2025'ten Nisan 2026'ya kadar olan dönem de değerlendirildi. Bu süreçte ikinci el araç fiyatları toplamda yüzde 4,18 yükseldi.

Aynı dönemde dolar yüzde 4,96, euro ise yüzde 4,55 oranında değer kazandı. Veriler, ikinci el araç fiyatlarının döviz kurlarıyla büyük ölçüde paralel hareket ettiğini ortaya koydu.

12 AYLIK TABLODA GÜÇLÜ ARTIŞ

Nisan 2025-Nisan 2026 dönemine bakıldığında ikinci el araç fiyat endeksi yüzde 18,8 arttı. Aynı süreçte dolar yüzde 17,2, euro ise yüzde 20,48 yükselirken, enflasyon yüzde 31,48 seviyesinde gerçekleşti.

Bu veriler, ikinci el araç fiyatlarının döviz hareketleriyle güçlü bir korelasyon içinde seyrettiğini gösterdi.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç piyasasının yılın ilk aylarında güçlü bir performans sergilediğini belirtti. Gözelekli, 'Fiyatların dövizle paralel seyretmesi ikinci el araçların yatırım aracı olarak güvenilirliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde yükseliş trendinin devam etmesini bekliyoruz' dedi.