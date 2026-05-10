Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen 1. Türk Somonu Festivali'nde sektörün büyüme başarısına dikkat çekti. Türk somonu üretimi 8 yılda 5 bin tondan 75 bin tona yükselirken, ihracat hacmi 500 milyon dolara ulaştı.

SAMSUN (İGFA) - Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de yetiştirilen Türk somonunun yükselen başarısını Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen 1. Türk Somonu Festivali ile kutladı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Türk somonunun son yıllarda su ürünleri sektörünün en önemli başarı hikâyelerinden biri haline geldiği vurgulandı. Açıklamada, 2017 yılında 5 bin ton seviyesinde olan üretimin bugün 75 bin tona ulaştığı, ihracatın ise 500 milyon dolar seviyesine çıktığı belirtildi.

Türk somonunun bugün 32 ülkeye ihraç edildiğine dikkat çekilen paylaşımda, sektörün Türkiye ekonomisine sağladığı katkının her geçen yıl arttığı ifade edildi.

Festival kapsamında üreticiler, sektör temsilcileri ve vatandaşlar Karadeniz'in bereketli sularında yetişen Türk somonunun hasat sevincini birlikte yaşadı. Paylaşımda ayrıca üreticilere ve sektör paydaşlarına teşekkür edilerek, festivalin sektör ve ülke adına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.