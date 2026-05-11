Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ticaret satış hacmi Mart 2026'da yıllık yüzde 1,7 artarken, perakende satışlar yüzde 21,2 ile güçlü yükseliş gösterdi. Motorlu taşıt ticaretinde ise gerileme görülürken, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları zirveyi bırakmadı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'de ticaret sektörüne ilişkin Mart 2026 verileri açıklandı. Veriler, özellikle perakende tarafında iç talebin güçlü seyrettiğine işaret ederken, toptan ticaret ve motorlu araç satışlarında ise zayıflamanın sürdüğünü ortaya koydu.

TÜİK'in yayımladığı ticaret satış hacmi endeksi (2021=100) verilerine göre, toplam ticaret satış hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı.

Alt kırılımlarda ise belirgin bir ayrışma yaşandı. Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 21,2 artarak güçlü bir performans sergilerken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,5 geriledi.

Motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti ile onarımında ise satış hacmi yıllık bazda yüzde 10,3 azaldı.

AYLIK BAZDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Mart ayında ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 1,9 artış gösterdi. Aynı dönemde perakende satış hacmi aylık yüzde 2,6 yükseldi, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 2,4 arttı.

Motorlu taşıt ticareti ve onarım grubunda ise aylık bazda yüzde 2,9'luk düşüş kaydedildi.