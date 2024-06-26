TÜİK’in 2023 yılı doğum verilerinden edinilen bilgilere göre Türkiye’de doğurganlık hızı en düşük seviyeye geriledi. Peki Türkiye'de doğum oranlarının düşme sebebi ne? Ekonominin doğum oranlarına etkisi neler?Gülsüm YILDIRIM / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumunun geçen sene açıkladığı verilere göre, 2023'te canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 olurken bunların yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.

2001’DEN BERİ DOĞURGANLIK HIZ KAZANMIYOR

Doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 oranında seyredirken iken bu rakam 2023 yılında 1,51’e geriledi. Nüfusun yenilenme eşiği olan 2,1 olan doğurganlık oranı Türkiye'de 2016'dan bu yana yenilenme düzeyinin altında seyrediyor.

EKONOMİK DURUM DOĞUM ORANLARINI ETKİLİYOR

2001-2002 yıllarında yaşanan ekonomik kriz, doğum oranlarının yüzde 7’lik bir düşüşe neden oldu. Doğum oranlarının azalmasının ana sebeplerinden biri olan gelecek kaygısı, insanların çocuk sahibi olma kararlarını yeniden gözden geçirmelerine ve belki de ileri bir tarihe ötelemelerine sebep oluyor.

2023 verileri bir önceki seneyle karşılaştırıldığındaysa toplam doğum sayısında yüzde 8’e yakın bir düşüş gözlemlendi.