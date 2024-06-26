Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkezi ile derneğin Keşan Şubesi tarafından Batı Trakyalı vatandaşlardan yurtdışı çıkış harcı alınmamasını bölgede yaşayan azınlık mensuplarını olumsuz etkileyeceğini açıkladı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkezi ile derneğin Keşan Şubesi tarafından Batı Trakyalı vatandaşlardan yurtdışı çıkış harcı alınmaması konusunda yazılı bir açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle;

“Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Maliye Bakanlığı'na sunmuş olduğu yeni tasarıda yurtdışı çıkış harcının 3000 TL olarak belirlenmesi teklifi, özellikle Batı Trakya’da yaşayan azınlık mensuplarımızı olumsuz etkileyecektir. Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımız ile Türkiye’de yaşayan ailelerinin bir araya gelmesini engelleyebilecek bu düzenleme, toplumsal ve ailevi bağların korunması açısından ciddi sıkıntılar doğuracaktır.

Her türlü baskıya rağmen Batı Trakya'da yaşayan azınlık mensuplarının yegâne desteğinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu ve bu desteğin Türkiye’de yaşayan soydaşlarımızın bölgeye sıklıkla gitmesiyle daha yoğun şekilde hissedildiğini net bir şekilde ifade edebiliriz.

Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarına rağmen Yunan vatandaşlığını kaybetmiş yakınlarının halen sıklıkla bölgeye gitmesi, bölge insanının yalnızlık ve terk edilmişlik duygusunu ortadan kaldıracaktır. Aynı zamanda, Türk vatandaşlarının, Türk devletinin ve yakınlarının her daim onlarla olduğu duygusunu hissettirecektir.

Bu durum, oradaki insanların moral ve motivasyonunu yüksek tutarak, var olma ve yerinde kalma mücadelesini teşvik edeceği inancını taşımaktayız.

Yunanistan vatandaşlığını kaybetmiş anavatanda ikamet eden ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile Batı Trakya Türk Azınlık mensubu olduğunu ispat eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve aile bireylerinin, aile bütünlüğünün korunması gerekçesi ile Yunanistan’a çıkışlarında yurtdışı çıkış harcından muaf tutulmalarının sağlanması hususunda gerekli düzenlemenin hayata geçirilmesi, hem Batı Trakya’daki soydaşlarımızın hem de Türkiye’de yaşayan ailelerinin toplumsal ve ailevi bağlarını kuvvetlendirecek, onların moral ve motivasyonunu yüksek tutarak var olma mücadelesini destekleyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Batı Trakya’daki soydaşlarımızın en büyük destekçisi olarak yanlarında olduğunun güçlü bir göstergesi olacaktır.”