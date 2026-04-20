Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025'te çocuk nüfus 21,3 milyona ulaşırken, toplam nüfus içindeki payı yüzde 24,8'e geriledi. Uzun vadede düşüşün sürmesi bekleniyor. Verilere göre iller bazında en yüksek çocuk nüfusu Şanlıurfa'da, en düşük ise Tunceli'de olurken; bebeklere konulan en popüler erkek ismi Alparslan, kız ismi ise Alya oldu.

ANKARA (İGFA)- TÜİK, 2025 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Çocuk' bültenini yayımladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi olurken, bunun 21 milyon 375 bin 930'unu çocuklar oluşturdu.

Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız çocuklardan oluştu.

Uzun yıllara yayılan verilere göre çocuk nüfus oranındaki düşüş dikkat çekti. 1970'te yüzde 48,5 olan oran, 1990'da yüzde 41,8'e, 2025'te ise yüzde 24,8'e geriledi. Nüfus projeksiyonlarına göre bu oranın 2100 yılına kadar yüzde 14-18 bandına kadar düşmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde olduğu görüldü. AB ülkelerinde ortalama yüzde 17,6 olan çocuk nüfus oranı, Türkiye'de yüzde 24,8 olarak kaydedildi. İller bazında ise en yüksek oran yüzde 43,3 ile Şanlıurfa'da, en düşük oran yüzde 15,9 ile Tunceli'de görüldü.

Hanehalkı verilerine göre Türkiye'de hanelerin yüzde 41,9'unda en az bir çocuk bulunurken, en yaygın çocuk grubu yüzde 30,5 ile 10-14 yaş aralığı oldu. Doğum istatistiklerine göre ise 2024 yılında 937 bin 559 bebek dünyaya geldi.

Eğitim göstergelerinde ilkokul tamamlama oranı yüzde 98,6'ya ulaşırken, ortaöğretimde bu oran yüzde 81,3 olarak gerçekleşti.

5 yaş grubunda net okullaşma oranı ise yüzde 82,5 oldu. Sağlık verileri, hastanede gerçekleşen doğum oranının yüzde 99,4'e çıktığını ortaya koydu.

Öte yandan çocuklara ilişkin sosyal göstergeler de dikkat çekti.

2025 yılında çocukların yüzde 36,8'inin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olduğu belirlenirken, çocuk bağımlılık oranı yüzde 29,7'ye geriledi.

BEBEKLERE KONULAN EN POPÜLER ERKEK İSMİ ALPARSLAN, KIZ İSMİ ALYA OLDU

Verilere göre, en popüler erkek bebek isimleri Alparslan, Göktuğ ve Metehan olurken; kız bebeklerde Alya, Defne ve Gökçe isimleri öne çıktı.

Ayrıca boşanma davalarında çocukların velayetinin yüzde 74,6'sının anneye verildiği kaydedildi.

RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI

Evlenme İstatistiklerine göre 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 7,3 iken bu oran 2025 yılında yüzde 1,5'e düştü.

Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 0,5 iken bu oran 2025 yılında yüzde 0,1 oldu.