Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli turizm kapsamında doğa rotalarında devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

YALOVA (İGFA) - Yalova İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, turizm bölgelerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini duyurdu.

'Her adımda güven, her yerde jandarma' mesajıyla yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda jandarma ekiplerinin, Erikli Şelalesi ve Kapılı Çınar Anıt Ağacı çevresinde düzenli devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Özellikle doğa turizminin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen uygulamaların, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Yetkililer, turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte benzer denetim ve devriye çalışmalarının artarak devam edeceğini bildirirken, vatandaşların da güvenlik konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu