Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı, Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen beton mikseri kazasına ilişkin arama kurtarma çalışmalarının hızlı şekilde başlatıldığını duyurdu.
ANKARA (İGFA) - Bitlis'in Hizan ilçesi Güzel Dere mevki bölgesinde beton mikseri kazası meydana geldi.
İhbarın alınmasının ardından olay yerine dalgıç polis ekipleri sevk edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili kurumlarla iş birliği sağlanarak bölgede arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Ekiplerin olay yerinde titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, kazaya ilişkin gerekli incelemeler ve müdahaleler gerçekleştirildi.
Yetkililer, çalışmaların koordineli şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.
19.04.2026 günü Bitlis ili Hizan ilçesi Güzel Dere mevkiinde meydana gelen beton mikseri kazası ihbarı üzerine dalgıç polislerimiz hızla olay yerine sevk edilmiştir.— Koruma Daire Başkanlığı (@korumadb) April 19, 2026
İlgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli arama ve kurtarma çalışmaları titizlikle gerçekleştirilmiştir. pic.twitter.com/gyXXgBrQoa