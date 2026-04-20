İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, 2,67 milyar TL'lik işlem hacmine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma çerçevesinde, (K.G.) isimli şahsa ait Göker Sarrafiye Altın Gümüş Otomotiv Ltd. Şti. ile (S.K.) isimli şahsa ait Nas Ata Turizm Otel Kuyumculuk Limited Şirketi mercek altına alındı.

MASAK raporlarına göre, söz konusu hesaplara çoğunluğu 2000-2007 doğumlu kişilerden 'altın alım bedeli' açıklamasıyla yoğun para transferleri yapıldığı, toplam işlem hacminin 2 milyar 670 milyon TL'yi aştığı tespit edildi. Şüphelilerin farklı illerde yaşadığı ve sigorta kayıtlarının bulunmadığı da belirlendi.

16 Nisan 2026'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

19 Nisan 2026'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.