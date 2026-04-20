TÜİK verilerine göre Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Şubat'ta aylık yüzde 3,10, yıllık yüzde 31,55 artış gösterdi. En yüksek artış veteriner harcamalarında kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, bir önceki aya göre yüzde 3,10 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,55 yükseldi. Yılın başına göre artış yüzde 7,08 olurken, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 32,64 olarak gerçekleşti.

Ana harcama gruplarında aylık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 2,96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 3,94 artış gösterdi. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 32,81, tarımsal yatırıma katkı sağlayan kalemlerde yüzde 24,31 artış kaydedildi.

Alt gruplar incelendiğinde, yıllık en yüksek artış yüzde 41,37 ile veteriner harcamalarında gerçekleşirken, aylık bazda en dikkat çekici yükseliş yüzde 4,31 ile malzeme grubunda görüldü.

Açıklanan veriler, tarımsal üretimde maliyet baskısının sürdüğüne işaret ederken, özellikle girdi fiyatlarındaki artışın üretici üzerindeki yükünü artırmaya devam ettiğini ortaya koydu.