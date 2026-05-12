Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 Aile İstatistikleri, Türkiye'de hane yapısının hızla değiştiğini ortaya koydu. Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,08 kişiye gerilerken, tek kişilik hanelerin oranı yüzde 20,5'e yükseldi. Bu oranın en yüksek olduğu il Gümüşhane oldu.

ANKARA (İGFA) -Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Milli Aile Haftası' kapsamında hazırladığı 2025 Aile İstatistikleri bültenini yayımladı. Veriler, Türkiye'de aile yapısında son yıllarda önemli değişimler yaşandığını gösterdi.

Buna göre Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2025 yılında 3,08 kişiye düştü. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişi ile Şırnak olurken, en düşük değer 2,49 kişi ile Tunceli'de kaydedildi.

Tek kişilik hanelerin oranı da dikkat çekici şekilde arttı. 2014 yılında yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan bireylerden oluşan hanelerin oranı, 2025'te yüzde 20,5'e yükseldi. Bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 32,7 ile Gümüşhane oldu.

TÜİK verilerine göre geniş aile yapısında gerileme yaşanırken, tek ebeveynli ailelerin oranında artış görüldü. Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanelerin oranı 2014'te yüzde 7,6 iken 2025 yılında yüzde 11,3'e çıktı. Bu hanelerin büyük bölümünü anne ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu.

Raporda yaşlı nüfusa ilişkin veriler de öne çıktı. Türkiye'de her 4 haneden birinde en az bir yaşlı birey yaşadığı belirlendi. Tek başına yaşayan yaşlıların sayısı ise 1,8 milyonu aştı. Tek kişilik hanelerin yüzde 33,2'sini yalnız yaşayan yaşlılar oluşturdu.

Gençlerin aileleriyle yaşama oranında da yüksek seviyeler dikkat çekti.

EVLENMEMİŞ BİREYLER YÜZDE 70'İ ANNE-BABASIYLA YAŞIYOR

TÜİK verilerine göre 25-29 yaş grubunda hiç evlenmemiş bireylerin yüzde 70'i anne ve/veya babasıyla birlikte yaşamayı sürdürüyor.

Akraba evliliklerinde düşüş eğilimi görülürken, 2025 yılında resmi evliliklerin yüzde 3'ünün akraba evliliği olduğu açıklandı. Bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 16,9 ile Şanlıurfa oldu.

Öte yandan gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre geniş ailelerin yüzde 27,1'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirtildi. Nüfusun yüzde 28,8'i konutlarında nem, çatı sızıntısı ve çürümüş pencere gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

YAŞAM MEMNUNİYETİNDE BİREYLERİN MUTLULUĞU AİLE

TÜİK verilerinde ailelerin bireyler için en önemli mutluluk kaynağı olmaya devam ettiği de görüldü. Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 69'u kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtti.