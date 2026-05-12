TRABZON (İGFA) - Aygören Vadisi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçlarını değerlendiren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un her noktasına eşit hizmet götürmek adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Aygören Vadisi toplantısı kapsamında vadide bulunan 15 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Programda, Aygören Vadisi Derneği Başkanı Birol Karabina ile Akkaya, Gürbulak, Uğurlu, Yeşilova, Akyazı, Karakaya, Geçit, Ayvalı, Ağıllı, Doğançay, Gündoğdu, Yeşilhisar, Yeniköy, Fatih Sultan ve Karlık mahallelerinin muhtarları yer aldı.

BİRÇOK KONUDA İLETİLEN SORUNLARI NOT ALDIK

Toplantıda mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini birebir dinleyen Başkan Genç, altyapı, park, kanalizasyon, ulaşım, asfalt ve beton çalışmaları başta olmak üzere birçok konuda iletilen sorunları tek tek not aldı.

Taleplerin çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Başkan Genç, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

EŞİT HİZMET GÖTÜRMEK ADINA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Başkan Genç, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek bölgemizin ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın beklentilerini değerlendirdik. Altyapıdan ulaşıma, asfalt ve kanalizasyon çalışmalarından sosyal alanlara kadar iletilen tüm talepleri not aldık. Trabzon'umuzun her noktasına eşit hizmet götürmek adına çalışmalarımızı sürdürüyor, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak projeleri birer birer hayata geçiriyoruz' dedi.