Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatı bünyesinde merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Alımlar 2026 yılı içinde tamamlanacak.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adalet teşkilatının insan kaynağını güçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı personel alımı sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjde doğrultusunda gerçekleştirilecek alımlarda toplam 15 bin sözleşmeli personel istihdam edileceğini anımsatan Bakan Gürlek, söz konusu alımların; 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi ile birlikte psikolog, teknisyen, büro personeli, hemşire ve sosyal çalışmacı gibi 44 farklı unvanda yapılacağını duyurdu.

Merkez ve taşra teşkilatında görev alacak personelin 2026 yılı içinde sürecin tamamlanmasıyla birlikte göreve başlayacağı belirten Bakan Gürlek, söz konusu alımların adalet hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini söyledi. Bakan Akın Gürlek, paylaşımında adalet teşkilatına yapılacak takviyenin yargı sistemini güçlendireceğini ifade ederek, sürece destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.