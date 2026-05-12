İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 92 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri ortak operasyon kapsamında önemli bir sevkiyatı engelledi.
Ekipler, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde şüpheli bir aracı takibe aldı. Düzenlenen operasyonda araçta yapılan aramalarda toplam 92 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, 'Zehir tacirleriyle mücadelede kararlıyız' mesajı verildi.