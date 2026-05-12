Toplu ulaşım hizmetlerini herkes için ulaşılabilir hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ aracılığıyla erişilebilirlik alanındaki uygulamalarına yenilerini ekledi.

BURSA (İGFA) - Toplamda 109 ulaşım noktasında erişilebilirlik belgesine sahip olan BURULAŞ, engelli bireylerin toplu ulaşım hizmetlerinden güvenli, konforlu ve bağımsız bir şekilde faydalanabilmesi amacıyla yapılan yeni iyileştirme ve düzenlemeler sonucunda, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve BUDO için de erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandı.

BURULAŞ'ın erişilebilirlik alanındaki başarısı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Celal Sönmez Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlenen törende tescillendi.

Erişilebilirlik belgeleri, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney tarafından BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar'a takdim edildi.