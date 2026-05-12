İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapay zekâ destekli çalışmalar sonucu 5 bin 151 yasa dışı bahis ve kumar sitesini tespit etti. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 108 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapay zekâ destekli analiz programlarıyla yapılan incelemelerde, 5 bin 151 ayrı URL adresi üzerinden yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürütüldüğü belirlendi.

Tespitlerin ardından İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 108 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

