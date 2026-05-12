İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere dirençli kent hedefi kapsamında Konak ve Bayraklı'da mikrobölgeleme çalışmalarını başlatıyor. Proje kapsamında iki ilçede toplam 4 bin hektarlık alanda zemin araştırması yapılacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deprem ve afetlere karşı dirençli kent oluşturma hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Bornova'daki saha çalışmalarını tamamlayan, Karşıyaka'da ise önemli aşama kaydeden Büyükşehir Belediyesi, bu kez Konak ve Bayraklı'da mikrobölgeleme çalışması başlatmak için düğmeye bastı.

Çalışmaların yürütülmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ege Şehir Yapı Planlama AŞ arasında imzalanacak protokol, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar kapsamında, Konak ve Bayraklı'da toplam 4 bin hektarlık alanda zemin araştırması yapılacak.

YAPILAŞMA VE KENTSEL PLANLAMA SÜREÇLERİNDE YOL GÖSTERİCİ OLACAK

Deprem ve heyelan riski başta olmak üzere olası afetlere karşı bilimsel veri elde edilmesinin amaçlandığı çalışmalarla, ilçelerin yer altı yapısı detaylı şekilde analiz edilecek. Elde edilen verilerin, yapılaşma ve kentsel planlama süreçlerinde yol gösterici olması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapı envanteri, kara ve denizde sürdürdüğü depremsellik araştırmalarıyla birlikte yürütülen çalışmaların, kentin afetlere karşı direncini artırması amaçlanıyor.