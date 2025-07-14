TÜİK verilerine göre, 2024’te 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti; İstanbul en çok göç alan ve veren il olurken, 20-24 yaş grubu en fazla göç eden kesim oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait iller arası göç verilerini açıkladı. Türkiye’de 2024’te 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç ederken, göç edenlerin yüzde 47,6’sını erkekler, yüzde 52,4’ünü kadınlar oluşturdu.

İller arası göç oranı, 2008’de yüzde 3,18 iken, 2024’te yüzde 3,13 olarak kaydedildi.

İSTANBUL GÖÇTE ZİRVEDE

İstanbul, 395 bin 485 kişi ile en çok göç alan il oldu. Onu 202 bin 402 kişi ile Ankara ve 117 bin 889 kişi ile İzmir izledi. En az göç alan iller ise 4 bin 570 kişi ile Ardahan, 5 bin 644 kişi ile Bayburt ve 6 bin 739 kişi ile Tunceli oldu.

Göç verme sıralamasında da İstanbul, 369 bin 453 kişi ile liderken, Ankara (150 bin 373 kişi) ve İzmir (102 bin 40 kişi) takip etti.

En az göç veren iller Ardahan (6 bin 441 kişi), Kilis (8 bin 41 kişi) ve Bayburt (8 bin 639 kişi) oldu.

20-24 YAŞ GRUBU GÖÇTE ÖNDE

En fazla göç hareketliliği, 549 bin 43 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti.

Bu grupta göç edenlerin yüzde 41,9’u erkek, yüzde 58,1’i kadın oldu. Bu yaş grubunda göçün en önemli nedeni eğitim (209 bin 40 kişi) olurken, işe başlama/iş bulma (84 bin 328 kişi) ve daha iyi konut/yaşam koşulları (44 bin 319 kişi) diğer nedenler arasında yer aldı.

GÖÇÜN BAŞLICA NEDENİ: HANEDEKİ FERTLERE BAĞIMLILIK

2024’te iller arası göç edenlerden 579 bin 507 kişi, hanedeki bir ferde bağımlı olarak göç etti.

Diğer nedenler arasında daha iyi konut ve yaşam koşulları (512 bin 370 kişi) ve eğitim (479 bin 622 kişi) öne çıktı.

Cinsiyete göre, erkeklerde en büyük göç nedeni daha iyi konut ve yaşam koşulları (255 bin 846 kişi), kadınlarda ise hanedeki ferde bağımlı göç (343 bin 342 kişi) oldu.

Erkeklerde tayin/iş değişikliği, kadınlarda ise eğitim diğer önemli nedenler arasında yer aldı.