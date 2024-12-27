Bilecik'te Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından organize edilen Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü'nün de katkı sağladığı seminerde İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun iletişim alanındaki yansımalarını anlattı.BİLECİK (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Kariyer Gelişiminde İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı seminer verdi.

Seminerde, stratejik iletişim kavramını açıklayarak, bu yaklaşımın bireylerin ve toplumların bilgiye erişiminde nasıl bir dönüşüm sağladığını vurgulayan Gölbaşı, dezenformasyonla mücadele stratejileri üzerinde durarak, dijital çağda bilgi kirliliğinin bireyler ve kurumlar üzerindeki etkilerini örneklerle anlattı.

Kamu diplomasisinin uluslararası ilişkilerdeki kritik rolüne dikkat çeken İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Türkiye’nin bu alanda izlediği politikaları ve başarı örneklerini paylaştı. Yapay zekânın medya süreçlerinde artan etkisine değinirken, doğru bilginin yayılmasında bu teknolojinin sunduğu fırsatları ve karşılaşılan tehditleri ele alan Gölbaşı, gençlerin kariyer gelişimi açısından stratejik iletişim ve dijital okuryazarlık becerilerinin önemini vurgulayan sunumu, katılımcılara da yol gösterici oldu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun önemine dikkat çeken Ali Fuad Gölbaşı, kariyer gelişimi ve dezenformasyonla mücadelenin bu vizyon çerçevesindeki yerini vurguladı.

Öğrencilerin ve akademik personelin yoğun ilgi gösterip katılım sağladığı seminerin ardından İletişim Uzman Yardımcısı Onur Ayberk Genç tarafından, T.C. İletişim Başkanlığı’nda kariyer imkanlarına yönelik soru-cevap şeklinde etkileşimli bir söyleşi de gerçekleştirildi.

Söyleşi sonunda, İİBF Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, Müdür Gölbaşı'ya teşekkür belgesi takdim etti.