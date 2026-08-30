Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü ve TSK Günü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Kutlamalar, Aslanlı Yol'daki tören yürüyüşüyle başladı.

ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor.

Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Anıtkabir Mozolesi'ne çelenk sunumu sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nıın okunması ardından Misakı Milli Kulesi'ne geçerek burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

'Milletimizin istikbaline sahip çıkıyoruz' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Türkiye Cumhuriyetini kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlndirmeye devam ettiklerini, Türkiye'yi hedef alanlara müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanın Anıtkabir'den ayrılması ardından resmi tören sona erdi.

Saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.00'de MSÜ Kara Harp Okulu'nda MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak. Saat 20:00'de ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı gerçekleştirilecek