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Açıklamaya göre, hudut kartalları tarafından ele geçirilen uyuşturucu madde, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Bakanlık paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudut güvenliğini sağlamak ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek amacıyla görevini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 8 bin 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri hudut hattında yürütülen arama tarama faaliyetleri sonucunda 8 bin 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve maddelerin Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.

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