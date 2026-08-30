Kayseri Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde bulunan bir konutla ilgili gelen 'çöp ev' ihbarı üzerine harekete geçti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrol ve incelemeler sonucunda konutun çöp ev niteliğinde olduğu tespit edilirken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun ilgili kararı doğrultusunda gerekli çalışmalar gerçekleştirildi.

5 KAMYON ATIK ÇIKARILDI

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında konutta biriken yaklaşık 5 kamyon atık, ekipler tarafından tahliye edildi. Atıkların uzaklaştırılmasının ardından konutta gerekli ilaçlama ve temizlik çalışmaları da yapılarak halk sağlığı açısından oluşabilecek risklerin önüne geçildi.

AİLENİN TALEBİYLE SAĞLIK DESTEĞİ SAĞLANDI

Konutun 71 yaşındaki A.Y.'nin ikamet ettiği ev olduğu belirlenirken, yapılan incelemelerde yaşlı kadının psikolojik sorunları bulunduğuna ilişkin sağlık raporunun da mevcut olduğu tespit edildi.

A.Y.'nin iki yetişkin çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenilirken, çocuklarının da yardım talebi doğrultusunda kadın polis eşliğinde sağlık kuruluşuna götürüldü. Böylece belediyenin müdahalesi yalnızca konuttaki atıkların tahliyesiyle sınırlı kalmayarak, ailenin sağlık ve sosyal yönden desteklenmesine yönelik adımları da kapsadı.

GEREKLİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Talas Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda konutta bulunan atıkların tahliyesi ve ilaçlama işlemleri tamamlandı. Konuya ilişkin gerekli çalışmalar ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülerek sonuçlandırıldı