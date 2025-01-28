Erdoğan DEMİR /İSTANBUL (İGFA) -Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün ve yönetim kurulu üyeleri, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu’nu ziyaret ederek yerel basının eğitimi ve gelişimine yönelik projelerini sundu.

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) heyeti, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette yerel basının eğitimi, gelişimi ve karşılaştığı sorunlar detaylı olarak ele alındı.

Genel Başkan Nezir Karayün, hazırlanan projeler hakkında Kaymakam Hersanlıoğlu’na bilgi verirken, projelerin yerel basını daha etkin ve güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflediğini belirterek, destek beklentilerini dile getirdi.

Yerel basının toplumsal bilincin oluşmasındaki rolüne vurgu yapan Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu, Türkiye Yerel Basın Birliği’nin çalışmalarını takdir etti.

METİN KARAN İLE ÇALIŞTAY PROJESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan ziyaret programının ikinci durağı, Haraççı’da 15 yıl belde belediye başkanlığı yapmış olan Metin Karan oldu.

Yerel basının her zaman yanında olan ve destekleyen Metin Karan ile bir araya gelen heyet, “Yerel Basının Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştay projesini masaya yatırdı. Görüşmede, yerel basının yaşadığı sıkıntılar, çözüm yolları ve yapılması gereken yenilikler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Genel Başkan Nezir Karayün, Metin Karan’a yerel basına olan desteği ve nazik misafirperverliği için teşekkür etti. Karan ise, yerel basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, bu tür projelerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Söz konusu ziyaretlerle ilgili genel değerlendirmelerde bulunan TYBB Genel Başkanı Nezir Karayün, yerel basının toplumda daha fazla karşılık bulabilmesi için birlik olarak güçlü bir iş birliği ve dayanışma içerisinde olduklarını vurguladı. Türkiye Yerel Basın Birliği, yerel basının güçlenmesi adına başlatılan projelere tüm kurum ve kuruluşlardan destek beklediklerini belirten Karayün, “Yerel Basının Sorunları ve Çözüm Önerileri” çalıştayının da yerel basının geleceğine ışık tutacağı ifade etti.