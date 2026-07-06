Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.

Zirve kapsamında gerçekleşen görüşmenin, iki ülke arasındaki iş birliği ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.