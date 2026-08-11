İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sofya temaslarında Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile bir araya geldi. Görüşmelerde terörle mücadeleden düzensiz göçe, sınır güvenliğinden kaçakçılığa kadar birçok başlık ele alınırken, sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması ve kara yolu ticaretinin hızlandırılması için atılacak adımlar değerlendirildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temaslarına mevkidaşı Ivan Demerdzhiev ile gerçekleştirdiği görüşmeyle başladı.

Heyetlerin katılımıyla yapılan görüşmelerde yeni nesil organize suç örgütleri, terörle mücadele, kaçakçılık, düzensiz göç ve sınır güvenliği konuları masaya yatırıldı. Özellikle yaz aylarında sınır kapılarında oluşan yoğunluğun azaltılması, vatandaşların geçişlerinin kolaylaştırılması ve kara yolu ticaretinin daha hızlı ve etkin hâle getirilmesi konusunda yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Temasların ardından Polis Akademisi Başkanlığı ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığı arasında Eğitim ve Akademik İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Ortak basın açıklamasında yeni nesil suç örgütlerinin sınır aşan ve terör örgütlerine dönüşebilen bir tehdit hâline geldiğine dikkat çeken Bakan Çiftçi, bu yapılarla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin güvenliğini komşularının güvenliğinden ayrı görmediğini belirterek, Türkiye ve Bulgaristan'ın güvenlik alanındaki iş birliğini daha da güçlendirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temaslarımıza, Bulgaristan İçişleri Bakanı Sayın Ivan Demerdzhiev ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeyle başladık. ????????????????



Heyetlerimizin de katılımıyla devam eden görüşmelerde; yeni nesil organize suç örgütleri, terörle mücadele, kaçakçılık, düzensiz: pic.twitter.com/0w0iO08St8 — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) August 11, 2026