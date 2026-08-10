Milli Savunma Bakanlığı, Somali Deniz Görev Grubu bünyesindeki Türk savaş gemilerinin Çağrı Bey sondaj gemisi ile destek gemilerine yönelik refakat ve koruma görevlerini sürdürdüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), denizlerde yürütülen refakat ve koruma faaliyetlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığın açıklamasına göre, TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Bartın, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine yönelik refakat ve koruma görevlerini planlandığı şekilde sürdürüyor.

Somali Deniz Görev Grubu kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle, görev yapan gemilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.