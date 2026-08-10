Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törende 21 pare top atışı yapılırken, iki lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.

ANKARA (İGFA) - Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın makam aracı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede süvariler tarafından karşılandı. Süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Külliye'deki törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler yer aldı. Tören kapsamında 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Stocker, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stocker, heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'i Resmî Karşılama Töreni https://t.co/w5WbpsXikH — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 10, 2026

İki lider, Türk ve Avusturya bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdikten sonra ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Stocker'ın görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.