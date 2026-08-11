Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 11-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmî ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan ile Abbas'ın 12 Ağustos Çarşamba günü yapacağı görüşmede Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

ANKARA (İGFA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamaya göre Abbas, 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Türkiye'de resmî temaslarda bulunacak.

Ziyaret kapsamında 12 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas arasında görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmede başta Filistin'deki son gelişmeler olmak üzere Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.