Türkiye ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası arasında imzalanan COP31 ev sahibi ülke anlaşmasının onaylanması uygun bulundu. 30 Temmuz 2026'da kabul edilen 7591 sayılı Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler iklim diplomasisinin en önemli organizasyonlarından biri olan COP31'e ev sahipliği yapmasına ilişkin süreçte kritik bir adım daha atıldı.

9 Haziran 2026'da Bonn'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması Sekretaryası arasındaki ev sahibi ülke anlaşmasının onaylanması, 7591 sayılı Kanun ile uygun bulundu.

COP31, KYOTO VE PARİS SÜREÇLERİ TÜRKİYE'DE YÜRÜTÜLECEK

Kanun kapsamında yalnızca Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 31'inci oturumu (COP31) değil, aynı zamanda Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı olarak düzenlenen konferansın 21'inci oturumu ile Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı'nın 8'inci oturumu da anlaşma kapsamına alındı.

Bunun yanı sıra bağlı organların oturumları ve diğer BMİDÇS toplantılarının düzenlenmesine ilişkin hükümler de anlaşma kapsamında yer alıyor.

ANLAŞMA BONN'DA İMZALANMIŞTI

Türkiye ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası arasındaki anlaşma 9 Haziran 2026'da Almanya'nın Bonn kentinde imzalanmıştı.

30 Temmuz 2026'da kabul edilen 7591 sayılı Kanun ile anlaşmanın onaylanması uygun bulunurken, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.