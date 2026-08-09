Çin'in doğu kıyılarını etkisi altına alması beklenen Dolphin Tayfunu nedeniyle ülkenin en yüksek seviyeli tayfun alarmı olan kırmızı alarm devreye sokuldu. Şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar ve sel riskine karşı çok sayıda bölgede tedbirler artırıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Çin'in Ulusal Meteoroloji Merkezi (NMC), doğu kıyılarına yaklaşan Dolphin Tayfunu nedeniyle pazar günü ülkenin tayfun uyarı sistemindeki en yüksek seviye olan kırmızı alarmı verdi. Xinhua'nın aktardığı bilgilere göre, tayfunun Zhejiang eyaletindeki Sanmen ile Fujian eyaletindeki Fuqing arasındaki kıyı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

NMC Baş Tahmincisi Wang Haiping, tayfunun beraberinde getireceği yoğun yağış, geniş etki alanı ve uzun süreli etkisi nedeniyle yüksek seviyeli alarm verildiğini belirtti.

Çarşamba gününe kadar Zhejiang, Şanghay, Jiangxi'nin kuzeyi, Jiangsu, Anhui, Hubei'nin doğusu, Henan'ın orta ve doğu kesimleri ile Shandong'un güneyi başta olmak üzere geniş bir bölgede şiddetli yağış bekleniyor.

Özellikle Zhejiang'ın orta ve doğu kesimleri ile Anhui'nin güneyinde yağışların yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Yetkililer, uzun süreli ve yoğun yağışların ardından sel, heyelan, taşkın ve diğer ikincil afetlerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Zhejiang, Anhui, Henan ve Hebei'de küçük ve orta ölçekli nehirlerde taşkın, dağlık bölgelerde jeolojik afet ve ani sel riskinin yüksek olduğu bildirildi.

Tayfunun etkisiyle Doğu Çin Denizi ve doğu Çin kıyılarında kuvvetli rüzgarların etkili olması beklenirken, kıyı bölgelerinde özellikle kuvvetli rüzgar ve deniz koşullarına karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.

China's national observatory on Sunday activated a red alert -- the highest level in the country's typhoon warning system -- as Typhoon Dolphin approaches https://t.co/wzPaU83JWn pic.twitter.com/t2bdBgKSB1 — China Xinhua News (@XHNews) August 9, 2026

ACİL MÜDAHALE SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Dolphin Tayfunu'na karşı Çin meteoroloji otoritesi, şiddetli meteorolojik afetlere yönelik acil müdahale seviyesini III'ten II'ye yükseltti.

Tayfun nedeniyle ulaşımda da geniş kapsamlı önlemler alınırken, Çin'in doğu kıyılarında tahliyeler gerçekleştirildi. Şanghay, Zhejiang ve Fujian başta olmak üzere birçok bölgede uçuş ve deniz ulaşımında ciddi aksamalar yaşandı. Son gelişmelere göre Dolphin Tayfunu, Çin'in Zhejiang eyaletinde karaya çıktı.